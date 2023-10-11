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Коттеджи в Берёзовка, Беларусь

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж в Берёзовка, Беларусь
Коттедж
Берёзовка, Беларусь
Площадь 122 м²
Продается просторный коттедж с мансардой в Березовке.  В доме  4 большие  комнаты площадью 3…
€20,746
Realting.com
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