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Квартиры в Берёзовка, Беларусь

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2 объекта найдено
Квартира 1 комната в Берёзовка, Беларусь
Квартира 1 комната
Берёзовка, Беларусь
1 Количество комнат 34 м² 3/5 Этаж
€ 8,987
Продается 1к квартира в г.Берёзовка (дог. 41/2) -1973 год постройки -панельный дом (есть три…
Квартира 3 комнаты в Берёзовка, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Берёзовка, Беларусь
3 Количество комнат 66 м² 1/1 Этаж
€ 16,625
Современная квартира с хорошим ремонтом занимает ⅓ часть в частном доме, обложенным кирпичом…
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