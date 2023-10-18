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Дома в Берёзовский район, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Берёза, Беларусь
Дом
Берёза, Беларусь
Площадь 156 м²
Жилой дом в г.Березе. 2016 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 156,04 кв.м, общ.- 156,04 кв.м, жил.- 82,6…
€47,102
Дом в Сигневичи, Беларусь
Дом
Сигневичи, Беларусь
Площадь 41 м²
Жилой дом в Березовском р-не. 1963 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 41,3 кв.м, общ.- 41,3 кв.м, жил.- …
€14,093

Параметры недвижимости в Берёзовский район, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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