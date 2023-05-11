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Квартиры в Берёзовский район, Беларусь

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5 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Подкраичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Подкраичи, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 67 м²
Этаж 1/3
€ 5,008
Квартира 2 комнаты в Белоозёрск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Белоозёрск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 7/9
€ 16,390
Квартира 1 комната в Берёза, Беларусь
Квартира 1 комната
Берёза, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 32 м²
Этаж 2/3
€ 10,471
Квартира 2 комнаты в Берёза, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Берёза, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Этаж 5/5
€ 27,316
Квартира 3 комнаты в Малеч, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Малеч, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 67 м²
Этаж 5/5
€ 11,746

Параметры недвижимости в Берёзовский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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