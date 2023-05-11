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Жильё в Берёзовский район, Беларусь

Берёза
4
Малечский сельский Совет
3
11 объектов найдено
Дом в Сигневичи, Беларусь
Дом
Сигневичи, Беларусь
Площадь 41 м²
€ 13,567
Квартира 3 комнаты в Подкраичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Подкраичи, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 67 м²
Этаж 1/3
€ 5,008
Дом в Малечский сельский Совет, Беларусь
Дом
Малечский сельский Совет, Беларусь
Площадь 65 м²
€ 3,642
Квартира 2 комнаты в Белоозёрск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Белоозёрск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 7/9
€ 16,390
Дом в Ястребель, Беларусь
Дом
Ястребель, Беларусь
Площадь 57 м²
€ 3,642
Дом в Первомайская, Беларусь
Дом
Первомайская, Беларусь
Площадь 72 м²
€ 31,869
Квартира 1 комната в Берёза, Беларусь
Квартира 1 комната
Берёза, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 32 м²
Этаж 2/3
€ 10,471
Дом в Берёза, Беларусь
Дом
Берёза, Беларусь
Площадь 157 м²
€ 59,184
Дом в Берёза, Беларусь
Дом
Берёза, Беларусь
Площадь 44 м²
€ 34,600
Квартира 2 комнаты в Берёза, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Берёза, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Этаж 5/5
€ 27,316
Квартира 3 комнаты в Малеч, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Малеч, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 67 м²
Этаж 5/5
€ 11,746

Параметры недвижимости в Берёзовский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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