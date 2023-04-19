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Купить недвижимость в Белыничский район, Беларусь

Белыничи
3
3 объекта найдено
Квартира 3 комнатыв Белыничи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Белыничи, Беларусь
3 Количество комнат 49 м² 5/5 Этаж
€ 19,131
Квартира 4 комнатыв Белыничи, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Белыничи, Беларусь
4 Количество комнат 58 м² 3/5 Этаж
€ 22,884
Продаётся большая четырехкомнатная квартира в г. Белыничи. В квартире заменены все окна на П…
Квартира 3 комнатыв Белыничи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Белыничи, Беларусь
3 Количество комнат 67 м² 2/3 Этаж
€ 32,953
Продается уютная трехкомнатная квартира в г. Белыничи со свежим евроремонтом. В квартире вып…

Параметры недвижимости в Белыничский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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