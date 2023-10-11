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Квартиры в Буйничский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира в Буйничи, Беларусь
Квартира
Буйничи, Беларусь
Площадь 18 м²
Этаж 3/5
€7,544

Параметры недвижимости в Буйничский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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