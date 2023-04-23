Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Минская область
  4. Мядельский район
  5. Будславский сельский Совет

Жильё в Будславский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Будслав, Беларусь
Дом
Будслав, Беларусь
35 м²
€ 2,704
Незавершенное законсервированное строение

Параметры недвижимости в Будславский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти