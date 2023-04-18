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Купить дом в Буда-Кошелёвский район, Беларусь

Октябрьский сельский Совет
1
1 объект найдено
Домв Дуравичи, Беларусь
Дом
Дуравичи, Беларусь
77 м²
€ 18,307
Предлагается к покупке добротный дом  на участке 19 соток в а.г. Дуравичи , Буда-Кошеле…

Параметры недвижимости в Буда-Кошелёвский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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