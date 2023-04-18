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Купить квартиру в Буда-Кошелёвский район, Беларусь

Уваровичский сельский Совет
2
Коммунаровский сельский Совет
1
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3 объекта найдено
Квартира 2 комнатыв Коммунаровский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Коммунаровский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат 51 м² 2/5 Этаж
€ 18,307
Продается  2-комн. квартира в а/г Коммунар, ул. Гомельская, д.1,  Буда- Кошелевски…
Квартира 2 комнатыв Уваровичи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Уваровичи, Беларусь
2 Количество комнат 50 м² 2/4 Этаж
€ 10,527
Продается уютная, светлая, двухкомнатная квартира в центре поселка Уваровичи. В квартире сде…
Квартира 2 комнатыв Уваровичи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Уваровичи, Беларусь
2 Количество комнат 50 м² 1/2 Этаж
€ 10,069
Продается уютная, светлая, двухкомнатная квартира в центре поселка Уваровичи. В квартире сде…

Параметры недвижимости в Буда-Кошелёвский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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