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Дома в Буховичский сельский Совет, Беларусь

9 объектов найдено
Дом в Большие Лепесы, Беларусь
Дом
Большие Лепесы, Беларусь
96 м²
€ 29,739
Продаётся жилой дом в пригороде г. Кобрина в д. Большие Лепесы.    Дом одноэтажный…
Дом в Большие Лепесы, Беларусь
Дом
Большие Лепесы, Беларусь
87 м²
€ 29,739
Продаётся жилой дом в пригороде г.Кобрина. Дом одноэтажный, 1987 года постройки. В доме 4 жи…
Дом в Большие Лепесы, Беларусь
Дом
Большие Лепесы, Беларусь
117 м²
€ 62,182
Жилой дом в Кобринском р-не. 2021 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 120,5 кв.м, общ.- 116,7 к…
Дом в Большие Лепесы, Беларусь
Дом
Большие Лепесы, Беларусь
137 м²
€ 96,427
Жилой дом в Кобринском р-не. 2021 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 144,7 кв.м, общ.- 136,9 кв.м, жил.-…
Дом в Луцевичи, Беларусь
Дом
Луцевичи, Беларусь
68 м²
€ 32,443
Продается одноквартирный жилой дом в д.Луцевичи (2км к северу-востоку от черты г.Кобрин…
Дом в Буховичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Буховичский сельский Совет, Беларусь
59 м²
€ 9,462
Садовый домик в Кобринском р-не. 1990 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 59,2 кв.м, общ.- 59,2…
Дом в Буховичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Буховичский сельский Совет, Беларусь
41 м²
€ 9,913
Садовый домик в Кобринском р-не. 1992 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 41,2 кв.м, общ.- 41,2…
Дом в Большие Лепесы, Беларусь
Дом
Большие Лепесы, Беларусь
90 м²
€ 55,423
Жилой дом в Кобринском р-не. 2014 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 95,4 кв.м, общ.- 90,3 кв.м, жил.- 4…
Дом в Большие Лепесы, Беларусь
Дом
Большие Лепесы, Беларусь
192 м²
€ 76,601
Жилой дом в Кобринском р-не. 2013 г.п. 2 этажа. Общ.СНБ - 206,6 кв.м, общ.- 192,4 кв.м, жил.…

Параметры недвижимости в Буховичский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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