Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Брестская область
  4. Кобринский район
  5. Буховичский сельский Совет
  6. Квартиры

Квартиры в Буховичский сельский Совет, Беларусь

Квартира В архив
Очистить
4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Большие Лепесы, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Большие Лепесы, Беларусь
3 Количество комнат 65 м² 5/5 Этаж
€ 28,838
Продаётся просторная и светлая трёхкомнатная квартира в г. Кобрин на ул. Калинина.   Ра…
Квартира 2 комнаты в Большие Лепесы, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Большие Лепесы, Беларусь
2 Количество комнат 47 м² 3/5 Этаж
€ 17,663
Продаётся уютная двухкомнатная квартира в г. Кобрин на ул. Калинина. Расположенная на комфор…
Квартира 2 комнаты в Большие Лепесы, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Большие Лепесы, Беларусь
2 Количество комнат 47 м² 3/5 Этаж
€ 18,655
Продаётся уютная двухкомнатная квартира по ул.Калинина, расположенная на комфортном третьем …
Квартира 3 комнаты в Большие Лепесы, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Большие Лепесы, Беларусь
3 Количество комнат 63 м² 5/5 Этаж
€ 29,739
Продаётся просторная и светлая трёхкомнатная квартира по ул.Калинина, расположенная на верхн…

Параметры недвижимости в Буховичский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти