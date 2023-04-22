Квартира 3 комнаты Большие Лепесы, Беларусь 3 Количество комнат 65 м² 5/5 Этаж

€ 28,838

Продаётся просторная и светлая трёхкомнатная квартира в г. Кобрин на ул. Калинина. Ра…