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Кобринский район
Буховичский сельский Совет
Жильё в Буховичский сельский Совет, Беларусь
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13 объектов найдено
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Квартира 3 комнаты
Большие Лепесы, Беларусь
3 Количество комнат
65 м²
5/5 Этаж
€ 28,838
Продаётся просторная и светлая трёхкомнатная квартира в г. Кобрин на ул. Калинина. Ра…
Дом
Большие Лепесы, Беларусь
96 м²
€ 29,739
Продаётся жилой дом в пригороде г. Кобрина в д. Большие Лепесы. Дом одноэтажный…
Квартира 2 комнаты
Большие Лепесы, Беларусь
2 Количество комнат
47 м²
3/5 Этаж
€ 17,663
Продаётся уютная двухкомнатная квартира в г. Кобрин на ул. Калинина. Расположенная на комфор…
Дом
Большие Лепесы, Беларусь
87 м²
€ 29,739
Продаётся жилой дом в пригороде г.Кобрина. Дом одноэтажный, 1987 года постройки. В доме 4 жи…
Квартира 2 комнаты
Большие Лепесы, Беларусь
2 Количество комнат
47 м²
3/5 Этаж
€ 18,655
Продаётся уютная двухкомнатная квартира по ул.Калинина, расположенная на комфортном третьем …
Дом
Большие Лепесы, Беларусь
117 м²
€ 62,182
Жилой дом в Кобринском р-не. 2021 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 120,5 кв.м, общ.- 116,7 к…
Квартира 3 комнаты
Большие Лепесы, Беларусь
3 Количество комнат
63 м²
5/5 Этаж
€ 29,739
Продаётся просторная и светлая трёхкомнатная квартира по ул.Калинина, расположенная на верхн…
Дом
Большие Лепесы, Беларусь
137 м²
€ 96,427
Жилой дом в Кобринском р-не. 2021 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 144,7 кв.м, общ.- 136,9 кв.м, жил.-…
Дом
Луцевичи, Беларусь
68 м²
€ 32,443
Продается одноквартирный жилой дом в д.Луцевичи (2км к северу-востоку от черты г.Кобрин…
Дом
Буховичский сельский Совет, Беларусь
59 м²
€ 9,462
Садовый домик в Кобринском р-не. 1990 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 59,2 кв.м, общ.- 59,2…
Дом
Буховичский сельский Совет, Беларусь
41 м²
€ 9,913
Садовый домик в Кобринском р-не. 1992 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 41,2 кв.м, общ.- 41,2…
Дом
Большие Лепесы, Беларусь
90 м²
€ 55,423
Жилой дом в Кобринском р-не. 2014 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 95,4 кв.м, общ.- 90,3 кв.м, жил.- 4…
Дом
Большие Лепесы, Беларусь
192 м²
€ 76,601
Жилой дом в Кобринском р-не. 2013 г.п. 2 этажа. Общ.СНБ - 206,6 кв.м, общ.- 192,4 кв.м, жил.…
Параметры недвижимости в Буховичский сельский Совет, Беларусь
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