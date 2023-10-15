Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Беларусь
  4. Брожский сельский Совет

Жильё с бассейном в Брожский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом с мебелью, с бассейном, с камином в Брожа, Беларусь
Дом с мебелью, с бассейном, с камином
Брожа, Беларусь
Площадь 153 м²
Площадь застройки 198 м2 : жилой 1-этажный дом с террасой (153 м2) , 2 хоз.постройки ( 100 м…
€48,837

Параметры недвижимости в Брожский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти