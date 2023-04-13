Беларусь
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
ЖК «Променад». Там, где хочется жить!
MINSK WORLD Мой город. Мой мир
Новостройки
Квартиры в новостройках в Беларуси
Новые дома в Беларуси
Все новостройки в Беларуси
39
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Беларуси
Жилая
Квартира в Беларуси
Пентхаус
Дом в Беларуси
Коттедж
Таунхаус
Земельные участки в Беларуси
Элитная недвижимость в Беларуси
Найти агента в Беларуси
Агентства недвижимости в Беларуси
Агенты в Беларуси
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Беларуси
Ресторан, кафе
Магазин
Офис
Производство
Склад
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Беларуси
Найти агента в Беларуси
Агентства недвижимости в Беларуси
Агенты в Беларуси
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Беларуси
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Беларусь
Брестская область
Таунхаусы
Продажа таунхаусов в Беларуси
Брест
2
Таунхаус
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
3 Количество комнат
58 м²
5/10 Этаж
€ 59,155
Дом «Мазурка» находится в квартале «Мировые танцы». 1 секция, 10 эта…
Дом
Гродно, Беларусь
52 м²
€ 22,901
Продается дом, с двумя погребами на ул. Зои Космодемьянской, тихая часть города Гродно. На у…
Квартира 3 комнаты
Новогрудок, Беларусь
3 Количество комнат
75 м²
3/5 Этаж
€ 41,223
В квартире очень хорошая энергетика и очень милый, созданный с любовью для счастливой …
Квартира 1 комната
Минск, Беларусь
1 Количество комнат
40 м²
3/9 Этаж
€ 37,558
Коттедж 4 спальни
Прилуки, Беларусь
6 Количество комнат
2 ванных комнат
503 м²
€ 366,423
Продается коттедж в аг. Прилуки, 6 км от МКАД. Дом расположен в престижном коттеджном пос…
Квартира 3 комнаты
Слуцк, Беларусь
3 Количество комнат
59 м²
5/5 Этаж
€ 30,230
Продается 3-комнатная квартира улучшенной планировки в г.Слуцке, по ул.Строителей, д.6. Вся …
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
2 Количество комнат
38 м²
11/25 Этаж
€ 42,707
!! Скидки на Готовый дом !!!! Бесплатная консультация и подбор по телефону (Елена) Шикарны…
Квартира 2 комнаты
Брест, Беларусь
2 Количество комнат
65 м²
3/10 Этаж
€ 65,590
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию. Продаетс…
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
3 Количество комнат
61 м²
15/25 Этаж
€ 165,160
Успейте купить 3-х комнатную квартиру свободной планировки (61,3м2) в Доме "Рафаэль&quo…
Дом
Минск, Беларусь
197 м²
€ 196,952
Ваш дом в центре Минска (ул. Физкультурная) с просторным участком! Кухня 24,5 м2…
Дом
Борисов, Беларусь
108 м²
€ 40,765
Продается просторный, современный дом в экологически чистом районе города Борисова, 1-й пере…
Дом
Новопольский сельский Совет, Беларусь
46 м²
€ 45,345
Продаются два дома на участке в д. Маховка, Пуховичский р-н, Слуцкое направление. Участок 15…
Параметры недвижимости в Брестская область, Беларусь
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты