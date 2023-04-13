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Купить недвижимость с бассейном в Брестская область, Беларусь

Каменюкский сельский Совет
7
Дмитровичский сельский Совет
6
Батчинский сельский Совет
5
Ряснянский сельский Совет
5
Жабинковский сельский Совет
4
Пелищенский сельский Совет
4
Городищенский сельский Совет
3
Дивинский сельский Совет
3
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14 объектов найдено
Коттеджв Брест, Беларусь
Коттедж
Брест, Беларусь
395 м²
€ 176,799
Продается просторный жилой дом в г. Брест на ул. 4-я Вересковая.   Трехуровневый дом (1…
Коттеджв Тельмы 1, Беларусь
Коттедж
Тельмы 1, Беларусь
319 м²
€ 164,890
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…
Коттеджв Тюхиничи, Беларусь
Коттедж
Тюхиничи, Беларусь
166 м²
€ 123,668
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Жилой до…
Коттеджв Тюхиничи, Беларусь
Коттедж
Тюхиничи, Беларусь
382 м²
€ 164,890
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…
Домв Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
150 м²
€ 64,124
Покупая этот объект Вы не платите агентству комиссию! Продаётся 5-ти комнатный дом мансардно…
Домв Барановичи, Беларусь
Дом
Барановичи, Беларусь
186 м²
€ 119,087
Продажа жилого дома по ул. Шевченко! * Площадь: общая – 186,3 кв.м., жилая – 90,…
Домв Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
202 м²
€ 125,958
ЛОТ 3682. Жилой дом мансардного типа с террасой, построенный из газосиликатных блоков, облиц…
Коттеджв Брест, Беларусь
Коттедж
Брест, Беларусь
395 м²
€ 176,799
Продается просторный жилой дом в г. Бресте  по ул. 4-я Вересковая. Дом 1999 г.п. , 2 эт…
Домв Брест, Беларусь
Дом
Брест, Беларусь
630 м²
€ 187,792
Лот 6214. Земельный участок с расположенным на нем 3-этажным жилым домом. Крыша - оцинкованн…
Домв Черни, Беларусь
Дом
Черни, Беларусь
146 м²
€ 135,210
Покупая этот объект- Вы не платите агентству комиссию! Предлагаем чудесный Дом-в стиле Шале …
Домв Брест, Беларусь
Дом
Брест, Беларусь
395 м²
€ 176,799
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию. СРОЧНО П…
Домв Брест, Беларусь
Дом
Брест, Беларусь
233 м²
€ 176,799
Лот 5541. В продаже жилой двухэтажный дом с цокольным этажом , расположенный на участке 10 с…
Домв Тюхиничи, Беларусь
Дом
Тюхиничи, Беларусь
166 м²
€ 123,668
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Жилой до…
Домв Брест, Беларусь
Дом
Брест, Беларусь
157 м²
€ 151,149
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию. Предлага…

Параметры недвижимости в Брестская область, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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