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Купить коттедж с бассейном в Брестская область, Беларусь

Брест
13
Мотыкальский сельский Совет
7
Кобрин
5
Мухавецкий сельский Совет
2
Тельминский сельский Совет
2
Барановичи
1
Леснянский сельский Совет
1
Чернинский сельский Совет
1
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5 объектов найдено
Коттеджв Брест, Беларусь
Коттедж
Брест, Беларусь
395 м²
€ 176,799
Продается просторный жилой дом в г. Брест на ул. 4-я Вересковая.   Трехуровневый дом (1…
Коттеджв Тельмы 1, Беларусь
Коттедж
Тельмы 1, Беларусь
319 м²
€ 164,890
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…
Коттеджв Тюхиничи, Беларусь
Коттедж
Тюхиничи, Беларусь
166 м²
€ 123,668
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Жилой до…
Коттеджв Тюхиничи, Беларусь
Коттедж
Тюхиничи, Беларусь
382 м²
€ 164,890
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…
Коттеджв Брест, Беларусь
Коттедж
Брест, Беларусь
395 м²
€ 176,799
Продается просторный жилой дом в г. Бресте  по ул. 4-я Вересковая. Дом 1999 г.п. , 2 эт…

Параметры недвижимости в Брестская область, Беларусь

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