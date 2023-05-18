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Жильё с бассейном в Брестский район, Беларусь

Мухавецкий сельский Совет
240
Мотыкальский сельский Совет
124
Чернинский сельский Совет
79
Тельминский сельский Совет
76
Знаменский сельский Совет
63
Чернавчицкий сельский Совет
60
Радваничский сельский Совет
52
Домачевский сельский Совет
39
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7 объектов найдено
Коттедж в Тельмы 1, Беларусь
Коттедж
Тельмы 1, Беларусь
Площадь 319 м²
€ 166,083
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…
Коттедж в Тюхиничи, Беларусь
Коттедж
Тюхиничи, Беларусь
Площадь 166 м²
€ 124,562
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Жилой до…
Коттедж в Тюхиничи, Беларусь
Коттедж
Тюхиничи, Беларусь
Площадь 382 м²
€ 166,083
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…
Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 150 м²
€ 64,588
Покупая этот объект Вы не платите агентству комиссию! Продаётся 5-ти комнатный дом мансардно…
Дом в Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Площадь 202 м²
€ 126,869
ЛОТ 3682. Жилой дом мансардного типа с террасой, построенный из газосиликатных блоков, облиц…
Дом в Черни, Беларусь
Дом
Черни, Беларусь
Площадь 146 м²
€ 136,188
Покупая этот объект- Вы не платите агентству комиссию! Предлагаем чудесный Дом-в стиле Шале …
Дом в Тюхиничи, Беларусь
Дом
Тюхиничи, Беларусь
Площадь 166 м²
€ 124,562
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Жилой до…

Параметры недвижимости в Брестский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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