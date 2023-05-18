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Коттеджи с бассейном в Брестский район, Беларусь

Мотыкальский сельский Совет
7
Коттедж В архив
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3 объекта найдено
Коттедж в Тельмы 1, Беларусь
Коттедж
Тельмы 1, Беларусь
Площадь 319 м²
€ 166,083
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…
Коттедж в Тюхиничи, Беларусь
Коттедж
Тюхиничи, Беларусь
Площадь 166 м²
€ 124,562
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Жилой до…
Коттедж в Тюхиничи, Беларусь
Коттедж
Тюхиничи, Беларусь
Площадь 382 м²
€ 166,083
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…

Параметры недвижимости в Брестский район, Беларусь

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