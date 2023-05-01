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Дома в Браслав, Беларусь

3 объекта найдено
Дом в Браслав, Беларусь
Дом
Браслав, Беларусь
139 м²
€ 108,983
Предлагаются два дома в пригороде г. Браслав в д. Вязки на берегу озера Дривяты. Витебс…
Дом в Браслав, Беларусь
Дом
Браслав, Беларусь
80 м²
€ 42,685
Продается уютный дом в г. Браслав с панорамным видом на озеро. Витебская обл. 227 км от…
Дом в Браслав, Беларусь
Дом
Браслав, Беларусь
124 м²
€ 33,603
Продается уютный дом в г. Браслав возле соснового леса. Витебская обл. 227 км от МКАД. …
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