Беларусь
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
ЖК «Променад». Там, где хочется жить!
MINSK WORLD Мой город. Мой мир
Новостройки
Квартиры в новостройках в Беларуси
Новые дома в Беларуси
Все новостройки в Беларуси
39
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Беларуси
Жилая
Квартира в Беларуси
Пентхаус
Дом в Беларуси
Коттедж
Таунхаус
Земельные участки в Беларуси
Элитная недвижимость в Беларуси
Найти агента в Беларуси
Агентства недвижимости в Беларуси
Агенты в Беларуси
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Беларуси
Ресторан, кафе
Магазин
Офис
Производство
Склад
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Беларуси
Найти агента в Беларуси
Агентства недвижимости в Беларуси
Агенты в Беларуси
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Беларуси
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Беларусь
Витебская область
Браславский район
Дома
Купить дом в Браславский район, Беларусь
Слободковский сельский Совет
4
Браслав
3
Далёковский сельский Совет
3
Межанский сельский Совет
2
Опсовский сельский Совет
1
Тетерковский сельский Совет
1
Дом
Очистить
17 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Дом
Ахремовецкий сельский Совет, Беларусь
52 м²
€ 8,557
Продается участок 25 соток с домом в одном из самых живописных мест РБ. Показ в удобное для…
Дом
Межанский сельский Совет, Беларусь
82 м²
€ 58,455
В продаже комплекс домов в одном из самых живописных мест Беларуси – На…
Дом
Браслав, Беларусь
139 м²
€ 108,084
Предлагаются два дома в пригороде г. Браслав в д. Вязки на берегу озера Дривяты. Витебс…
Дом
Браслав, Беларусь
80 м²
€ 42,333
Продается уютный дом в г. Браслав с панорамным видом на озеро. Витебская обл. 227 км от…
Коттедж
Слободковский сельский Совет, Беларусь
146 м²
€ 76,469
Коттедж расположен в д. Муражи, Браславского р-на на территории национального парка Браславс…
Дом
Ахремовецкий сельский Совет, Беларусь
94 м²
€ 5,314
Некогда позвонить, пишите: (Viber, WhatsApp, Telegram). Звоните, организуем просмотр в удо…
Дом
Ахремовецкий сельский Совет, Беларусь
75 м²
€ 5,314
Некогда позвонить, пишите: (Viber, WhatsApp, Telegram). Звоните, организуем просмотр в удо…
Дом
Опсовский сельский Совет, Беларусь
70 м²
€ 23,868
Дачи на территории Национального парка Браславские озера. На участке 0,8 га,форма собс…
Дом
Браслав, Беларусь
124 м²
€ 33,326
Продается уютный дом в г. Браслав возле соснового леса. Витебская обл. 227 км от МКАД. …
Дом
Тетерковский сельский Совет, Беларусь
56 м²
€ 6,755
Продается прекрасный дом из деревянного бруса, одноэтажный, сухой, со всей необходимой …
Дом
Слободка, Беларусь
167 м²
€ 44,945
Продаётся дом в 10 км от Браслава в аг. «Слободка» в очень живописном месте. В 1…
Дом
Далёковский сельский Совет, Беларусь
86 м²
€ 67,462
Эксклюзивное предложение: жилой дом (агроусадьба), 2017 года постройки в необыкновенно…
Дом
Межанский сельский Совет, Беларусь
61 м²
€ 9,908
Продаётся хутор с земельным участком 25 соток с домом вблизи озера "Дрисвяты" в ун…
Дом
Слободковский сельский Совет, Беларусь
63 м²
€ 31,524
&…
Дом
Далёковский сельский Совет, Беларусь
57 м²
€ 80,162
Продается хутор в д.Розалиново Давно хотели спрятаться от людей, но с комфортом? Так, …
Дом
Далёковский сельский Совет, Беларусь
146 м²
€ 71,966
Давно ищете дом на первой береговой линии? Наш дом именно для вас! На зорьке сварили кофейку…
Дом
Слободковский сельский Совет, Беларусь
412 м²
€ 28,732
Продаю гостиницу ( без отделки) на Браславских озерах. Беларусь. 250 метров до пляжа. Общая …
Параметры недвижимости в Браславский район, Беларусь
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты