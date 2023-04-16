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Купить дом в Браславский район, Беларусь

Слободковский сельский Совет
4
Браслав
3
Далёковский сельский Совет
3
Межанский сельский Совет
2
Опсовский сельский Совет
1
Тетерковский сельский Совет
1
17 объектов найдено
Домв Ахремовецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Ахремовецкий сельский Совет, Беларусь
52 м²
€ 8,557
Продается участок 25 соток с домом в одном из самых живописных мест РБ. Показ в удобное для…
Домв Межанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Межанский сельский Совет, Беларусь
82 м²
€ 58,455
В продаже комплекс домов в одном из самых живописных мест Беларуси – На…
Домв Браслав, Беларусь
Дом
Браслав, Беларусь
139 м²
€ 108,084
Предлагаются два дома в пригороде г. Браслав в д. Вязки на берегу озера Дривяты. Витебс…
Домв Браслав, Беларусь
Дом
Браслав, Беларусь
80 м²
€ 42,333
Продается уютный дом в г. Браслав с панорамным видом на озеро. Витебская обл. 227 км от…
Коттеджв Слободковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Слободковский сельский Совет, Беларусь
146 м²
€ 76,469
Коттедж расположен в д. Муражи, Браславского р-на на территории национального парка Браславс…
Домв Ахремовецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Ахремовецкий сельский Совет, Беларусь
94 м²
€ 5,314
Некогда позвонить, пишите: (Viber, WhatsApp, Telegram). Звоните, организуем просмотр в удо…
Домв Ахремовецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Ахремовецкий сельский Совет, Беларусь
75 м²
€ 5,314
Некогда позвонить, пишите: (Viber, WhatsApp, Telegram). Звоните, организуем просмотр в удо…
Домв Опсовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Опсовский сельский Совет, Беларусь
70 м²
€ 23,868
Дачи на территории Национального парка Браславские озера.  На участке 0,8 га,форма собс…
Домв Браслав, Беларусь
Дом
Браслав, Беларусь
124 м²
€ 33,326
Продается уютный дом в г. Браслав возле соснового леса. Витебская обл. 227 км от МКАД. …
Домв Тетерковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Тетерковский сельский Совет, Беларусь
56 м²
€ 6,755
Продается прекрасный дом из деревянного бруса, одноэтажный, сухой, со всей необходимой …
Домв Слободка, Беларусь
Дом
Слободка, Беларусь
167 м²
€ 44,945
Продаётся дом в 10 км от Браслава в аг. «Слободка» в очень живописном месте. В 1…
Домв Далёковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Далёковский сельский Совет, Беларусь
86 м²
€ 67,462
Эксклюзивное предложение:  жилой дом (агроусадьба), 2017 года постройки в необыкновенно…
Домв Межанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Межанский сельский Совет, Беларусь
61 м²
€ 9,908
Продаётся хутор с земельным участком 25 соток с домом вблизи озера "Дрисвяты" в ун…
Домв Слободковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Слободковский сельский Совет, Беларусь
63 м²
€ 31,524
                          &…
Домв Далёковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Далёковский сельский Совет, Беларусь
57 м²
€ 80,162
Продается хутор в д.Розалиново Давно хотели спрятаться от людей, но с комфортом?  Так, …
Домв Далёковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Далёковский сельский Совет, Беларусь
146 м²
€ 71,966
Давно ищете дом на первой береговой линии? Наш дом именно для вас! На зорьке сварили кофейку…
Домв Слободковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Слободковский сельский Совет, Беларусь
412 м²
€ 28,732
Продаю гостиницу ( без отделки) на Браславских озерах. Беларусь. 250 метров до пляжа. Общая …

Параметры недвижимости в Браславский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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