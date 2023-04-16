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Купить квартиру в Браславский район, Беларусь

Браслав
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1 объект найдено
Квартира 2 комнатыв Браслав, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Браслав, Беларусь
2 Количество комнат 51 м² 5/5 Этаж
€ 28,822
Продается уютная квартира в г. Браслав. Витебская обл., ул. Октября, 12.   Расположена …

Параметры недвижимости в Браславский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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