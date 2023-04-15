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Продажа таунхаусов в Беларуси

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4 объекта найдено
Таунхаусв Боровляны, Беларусь
Таунхаус
Боровляны, Беларусь
230 м²
€ 152,204
Высота потолка более 3 метров.На трёх этажах размещены 4 жилых комнаты, кухня сгостинной.5 с…
Таунхаусв Боровляны, Беларусь
Таунхаус
Боровляны, Беларусь
155 м²
€ 108,074
2/2 этажного дома. Силикатные блоки, площадь 155 / 79 / 15 м2, терраса, есть телефон, сан/уз…
Таунхаусв Боровляны, Беларусь
Таунхаус
Боровляны, Беларусь
233 м²
€ 130,589
Прекрасное место для отдыха и загородной жизни! Центральные коммуникации, удобные подъездные…
Таунхаусв Боровляны, Беларусь
Таунхаус
Боровляны, Беларусь
177 м²
€ 80,155
Жить в Валерьяново -престижно и статусно! Это иметь свой собственный  дом-таунхаус, гд…
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