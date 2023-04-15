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Купить дом с бассейном в Боровляны, Беларусь

7 объектов найдено
Коттеджв Боровляны, Беларусь
Коттедж
Боровляны, Беларусь
261 м²
€ 166,614
Продается полностью готовый к проживанию котедж с гаражом и баней в коттеджной застройке в ц…
Домв Боровляны, Беларусь
Дом
Боровляны, Беларусь
343 м²
€ 360,247
Продаётся готовый для жизни дом в каттеджной застройке п.Боровляны. Современный свежий ремон…
Коттеджв Боровляны, Беларусь
Коттедж
Боровляны, Беларусь
383 м²
€ 495,339
Уютный коттедж с развитой инфраструктурой с большой террасой ✅Коттедж 383.1 м2 жилой, все ко…
Домв Боровляны, Беларусь
Дом
Боровляны, Беларусь
621 м²
€ 1,080,740
Продается дом (3-х уровневый коттедж) в 8 километрах от МКАД, Логойское направление, д. Боро…
Коттеджв Боровляны, Беларусь
Коттедж
Боровляны, Беларусь
428 м²
€ 495,339
Описание Местоположение Дом находится в 5 км от Минской кольцевой дороги в северо-восточном …
Домв Боровляны, Беларусь
Дом
Боровляны, Беларусь
794 м²
€ 144,099
Продаётся не завершенный законсервированный жилой дом в д. Валерьяново. Общая площадь 793.6 …
Коттеджв Боровляны, Беларусь
Коттедж
Боровляны, Беларусь
1 000 м²
€ 1,305,895
5-уровневый коттедж Начнем с прилегающей территории: Хорошие подъездные пути, рядом лес, воз…
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