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Купить коттедж с бассейном в Боровляны, Беларусь

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4 объекта найдено
Коттеджв Боровляны, Беларусь
Коттедж
Боровляны, Беларусь
261 м²
€ 166,614
Продается полностью готовый к проживанию котедж с гаражом и баней в коттеджной застройке в ц…
Коттеджв Боровляны, Беларусь
Коттедж
Боровляны, Беларусь
383 м²
€ 495,339
Уютный коттедж с развитой инфраструктурой с большой террасой ✅Коттедж 383.1 м2 жилой, все ко…
Коттеджв Боровляны, Беларусь
Коттедж
Боровляны, Беларусь
428 м²
€ 495,339
Описание Местоположение Дом находится в 5 км от Минской кольцевой дороги в северо-восточном …
Коттеджв Боровляны, Беларусь
Коттедж
Боровляны, Беларусь
1 000 м²
€ 1,305,895
5-уровневый коттедж Начнем с прилегающей территории: Хорошие подъездные пути, рядом лес, воз…
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