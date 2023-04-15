Купить коттедж в Боровляны, Беларусь

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17 объектов найдено
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Коттедж
Боровляны, Беларусь
249 м²
€ 306,210
Вы давно мечтаете жить за городом, но не желаете тратить время на строительство дома своей м…
Коттедж
Боровляны, Беларусь
316 м²
€ 315,126
Комфортный уютный коттедж в одном из самых живописных мест в пригороде Минска – д. Бор…
Коттедж
Боровляны, Беларусь
340 м²
€ 885,307
Современный эргономичный коттедж в д.Боровляны- Готовое решение для комфортной безопасной жи…
Коттедж
Боровляны, Беларусь
547 м²
€ 441,302
Продается VIP дом в классическом стиле в экологически чистом зеленом месте!!! Общая п…
Коттедж
Боровляны, Беларусь
261 м²
€ 166,614
Продается полностью готовый к проживанию котедж с гаражом и баней в коттеджной застройке в ц…
Коттедж
Боровляны, Беларусь
186 м²
Цена по запросу
Продаётся новый премиальный современный коттедж премиум-класса 100% готовности с мебелью, вк…
Коттедж
Боровляны, Беларусь
354 м²
Цена по запросу
Дом строился для СЕБЯ!!! Все материалы и техника ведущих мировых лидеров в своей области! Са…
Коттедж
Боровляны, Беларусь
317 м²
€ 130,589
Продается светлый просторный коттедж для большой семьи. Коттедж находится в элитной коттеджн…
Коттедж
Боровляны, Беларусь
383 м²
€ 495,339
Уютный коттедж с развитой инфраструктурой с большой террасой ✅Коттедж 383.1 м2 жилой, все ко…
Коттедж
Боровляны, Беларусь
230 м²
€ 161,931
Продается дом с участком 22,5 сотки с хорошим месторасположением в самом цент…
Коттедж
Боровляны, Беларусь
823 м²
€ 247,670
Коттедж
Боровляны, Беларусь
286 м²
€ 144,099
House sale, p. Experienced, Minsk region, Logoiskoye, e.g., 8 km from MKAD2 level, walls - b…
Коттедж
Боровляны, Беларусь
428 м²
€ 495,339
Описание Местоположение Дом находится в 5 км от Минской кольцевой дороги в северо-восточном …
Коттедж
Боровляны, Беларусь
385 м²
€ 238,664
Качественный коттедж и ухоженный участок в 6 км от мкад ✅Посёлок с развитой инфраструктурой …
Коттедж
Боровляны, Беларусь
196 м²
€ 341,334
Продаётся коттедж 100% готовности. Дом продаётся с мебелью. Два этажа. Коттедж строился по и…
Коттедж
Боровляны, Беларусь
1 000 м²
€ 1,305,895
5-уровневый коттедж Начнем с прилегающей территории: Хорошие подъездные пути, рядом лес, воз…
Коттедж
Боровляны, Беларусь
300 м²
€ 84,208
Продается недостроенный коттедж в п. Боровляны, 5 км от МКАД по Логойскому направлению. Учас…
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