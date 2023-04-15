Купить квартиру в Боровляны, Беларусь

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Боровлянский сельский Совет
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45 объектов найдено
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Квартира 1 комната
Боровляны, Беларусь
1 Количество комнат
33 м²
4/4 Этаж
€ 49,534
Квартира полностью готова к проживанию. Установлена металлическая дверь, стеклопакеты ПВХ. В…
Квартира 2 комнаты
Боровляны, Беларусь
2 Количество комнат
58 м²
5/5 Этаж
€ 59,351
Продается двухкомнатная квартира в одном из лучших мест Боровлян. Выполнена грамотная перепл…
Квартира 3 комнаты
Боровляны, Беларусь
3 Количество комнат
81 м²
4/10 Этаж
€ 76,552
Трехкомнатная квартира с отличным ремонтом в Боровлянах Адрес: д. Боровляны, ул. 40 лет Побе…
Квартира 1 комната
Боровляны, Беларусь
1 Количество комнат
42 м²
8/10 Этаж
€ 46,832
Светлая, уютная квартира с хорошим ремонтом! Большая прихожая, уютная, светлая комната, акку…
Квартира 4 комнаты
Боровляны, Беларусь
4 Количество комнат
96 м²
6/10 Этаж
€ 175,620
Просторная современная четырехкомнатная квартира в Новой боровой! Все самое лучшее для Вас: …
Квартира 3 комнаты
Боровляны, Беларусь
3 Количество комнат
81 м²
5/8 Этаж
€ 148,602
Продается 3-комнатная квартира в современном микрорайоне "Новая Боровая" по …
Квартира 3 комнаты
Боровляны, Беларусь
3 Количество комнат
73 м²
2/5 Этаж
€ 121,493
Трехкомнатная квартира с современным ремонтом! Адрес: д. Копище, ул. Александра Яковлева, д.…
Квартира 2 комнаты
Боровляны, Беларусь
2 Количество комнат
51 м²
2/5 Этаж
€ 63,043
Продается просторная квартира в экологически чистом, обустроенном и тихом районе «Боро…
Квартира 1 комната
Боровляны, Беларусь
1 Количество комнат
43 м²
10/10 Этаж
€ 54,037
Продам НОВУЮ 1 комнатную квартиру в Новой Боровой. Квартира без отделки. Прекрасный вид из о…
Квартира 1 комната
Боровляны, Беларусь
1 Количество комнат
43 м²
5/6 Этаж
€ 64,574
1-комнатная квартира в Новой Боровой. ул.Авиационная,12 Площадь по СНБ 46,4 м2 "Н…
Квартира 1 комната
Боровляны, Беларусь
1 Количество комнат
51 м²
2/5 Этаж
Цена по запросу
Продается просторная 1-ная квартира в экологически чистом, обустроенном и тихом районе &laqu…
Квартира 2 комнаты
Боровляны, Беларусь
2 Количество комнат
65 м²
6/10 Этаж
€ 81,056
❤️ Просторная двухкомнатная квартира с евроремонтом в экологически чистом и благоустроенном …
Квартира 3 комнаты
Боровляны, Беларусь
3 Количество комнат
72 м²
10/10 Этаж
€ 62,953
Продается 3-комнатная квартира площадью 77.4 кв м по СНБ с великолепной планировкой в Боровл…
Квартира 3 комнаты
Боровляны, Беларусь
3 Количество комнат
83 м²
3/10 Этаж
€ 135,093
Продаётся трёхкомнатная квартира с дорогим ремонтом и мебель…
Квартира 2 комнаты
Боровляны, Беларусь
2 Количество комнат
57 м²
4/9 Этаж
€ 99,068
В продаже просторная 2-х комнатная квартира улучшенной планировки с шикарным видом на 4 этаж…
Квартира 1 комната
Боровляны, Беларусь
1 Количество комнат
44 м²
3/8 Этаж
€ 63,944
Продается светлая уютная квартира в развивающемся районе Новая Боровая! В квартире грамотно …
Квартира 2 комнаты
Боровляны, Беларусь
2 Количество комнат
58 м²
8/10 Этаж
€ 61,692
Просторная двухкомнатная квартира с большой кухней в пригороде Минска! п.Боровляны, ул.40 ле…
Квартира 1 комната
Боровляны, Беларусь
1 Количество комнат
38 м²
3/4 Этаж
€ 49,444
Продается 1-я квартира в ЖК " Зеленый Бор " ! д.Боровляны, ул.Березовая…
Квартира 2 комнаты
Боровляны, Беларусь
2 Количество комнат
59 м²
3/8 Этаж
€ 87,810
Продается уютная 2-комнатная квартира по ул. Братьев Райт 2, ЖК Новая Боровая, квартал &laqu…
Квартира 2 комнаты
Боровляны, Беларусь
2 Количество комнат
60 м²
4/8 Этаж
€ 92,313
Квартира находится в жилом квартале "Квартал-парк" в самом центре микрорайона Нова…
Квартира 1 комната
Боровляны, Беларусь
1 Количество комнат
32 м²
4/4 Этаж
€ 64,214
Двухуровневая квартира в Жилом квартале "Зеленый бор". Высота потолков&…
Квартира 2 комнаты
Боровляны, Беларусь
2 Количество комнат
58 м²
12/19 Этаж
€ 84,208
Продаётся уютная, современная двухкомнатная квартира на ул. Подгорная, д. 21Б, д. Копищ…
Квартира 2 комнаты
Боровляны, Беларусь
2 Количество комнат
63 м²
2/4 Этаж
€ 47,733
Продаётся двухкомнатная квартира в экологически чистом районе. Квартира расположена на второ…
Квартира 3 комнаты
Боровляны, Беларусь
3 Количество комнат
89 м²
4/5 Этаж
€ 94,565
Продажа 3х-комнатной квартиры в экологически чистом пригороде по адресу 40 лет Победы, …
Квартира 3 комнаты
Боровляны, Беларусь
3 Количество комнат
74 м²
1/9 Этаж
€ 71,959
Продаётся 3-комнатная квартира Боровляны, аг.Лесной, д.41 1/9 этажного панельного дома. Площ…
Квартира 1 комната
Боровляны, Беларусь
1 Количество комнат
34 м²
4/4 Этаж
€ 58,540
Продаём 1-комнатную двухуровневую квартиру на мансардном этаже в Боровлянах по адресу ул.Бер…
Квартира 3 комнаты
Боровляны, Беларусь
3 Количество комнат
76 м²
14/23 Этаж
€ 105,372
Продается новая престижная просторная 3-х комнатная квартира с дизайн-проектом в ЖК "Но…
Квартира 2 комнаты
Боровляны, Беларусь
2 Количество комнат
69 м²
1/6 Этаж
€ 135,093
Продается престижная просторная 2-х комнатная квартира с дизайнерским ремонтом в ЖК "Но…
Квартира 3 комнаты
Боровляны, Беларусь
3 Количество комнат
51 м²
2/2 Этаж
€ 40,528
Продаётся уютная, комфортная 3-комнатная квартира в экологически чистом районе! Дом располож…
Квартира 1 комната
Боровляны, Беларусь
1 Количество комнат
45 м²
2/4 Этаж
€ 51,966
Продается уютная 1-комнатная квартира в экологически чистом районе. Общая площадь квартиры (…
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