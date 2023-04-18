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Купить недвижимость в Борковичский сельский Совет, Беларусь

4 объекта найдено
Домв Борковичи, Беларусь
Дом
Борковичи, Беларусь
38 м²
€ 1,739
Продаётся не дорогой бревенчатый дом в экологически чистой зоне -- агрогородке Борковичи, Ве…
Домв Борковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Борковичский сельский Совет, Беларусь
28 м²
€ 824
В Верхнедвинском районе, в 40 км. от Полоцка, продаётся не дорого жилой дом в деревне Брюшко…
Домв Борковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Борковичский сельский Совет, Беларусь
58 м²
€ 4,577
В экологически чистой зоне, в живописном месте, в Верхнедвинском районе, Борковичском сельсо…
Домв Борковичи, Беларусь
Дом
Борковичи, Беларусь
86 м²
€ 13,730

Параметры недвижимости в Борковичский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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