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Квартиры в Большевистский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с металлическая дверь в Большевик, Беларусь
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с металлическая дверь
Большевик, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 68 м²
Этаж 1/3
Последние годы, загородная недвижимость набирает всё большую популярность. Предлагаем не упу…
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Большевистский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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