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Коттеджи в Бокшицкий сельский Совет, Беларусь

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж с мебелью, с садом в Бокшицкий сельский Совет, Беларусь
Коттедж с мебелью, с садом
Бокшицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 276 м²
❤️Срочно! Продаётся отличный дом в Слуцке!!!!!!! Год постройки 2010 Материал стен - блок, у…
€41,802
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Параметры недвижимости в Бокшицкий сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
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