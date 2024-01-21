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Квартиры в Бокшицкий сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Бокшицкий сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Бокшицкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 46 м²
Этаж 5/5
❤️ Комфортная квартира с грамотно продуманной планировкой в центре города Слуцка. Адрес: г. …
€30,263
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Параметры недвижимости в Бокшицкий сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с видом на горы
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