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Квартиры в Бобрский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Замки, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Замки, Беларусь
2 Количество комнат 54 м² 2/2 Этаж
€ 12,715
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Параметры недвижимости в Бобрский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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