Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Беларусь
  4. Блужский сельский Совет
  5. Таунхаусы

Таунхаусы в Блужский сельский Совет, Беларусь

Таунхаус В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 комнаты в Мозырь, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Мозырь, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 50 м²
Этаж 2/5
€21,702
Квартира 1 комната с домофоном в Малорита, Беларусь
Квартира 1 комната с домофоном
Малорита, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 37 м²
Этаж 2/3
1-комнатная квартира, г. Малорита, ул. Советская, 1976 г.п., 2 / 3 кирпич, 37,2 / 20,3 / 6,8…
€9,436
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, новое здание в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, новое здание
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 76 м²
Этаж 2/25
Дом "Флоренция" - это квартал "Южная Европа". Квартал расположен в северной части комплекса …
€76,566
Дом с мебелью, с садом, с ландшафтным дизайном в Нарочский сельский Совет, Беларусь
Дом с мебелью, с садом, с ландшафтным дизайном
Нарочский сельский Совет, Беларусь
Площадь 108 м²
Уютное гнёздышко на берегу Нарочи. Ключи в день сделки!  Продается Дом на участке площадью  …
€42,460
Дом в Новосады, Беларусь
Дом
Новосады, Беларусь
Площадь 61 м²
Продаётся дом с просторным участком Адрес: Новосады, ул. Вокзальная ❤️ Прекрасный дом в прек…
€10,851
Квартира 4 комнаты в Борисов, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Борисов, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 95 м²
Этаж 4/4
Продаётся большая четырехкомнатная квартира в центре города!  Адрес: г. Борисов, пр-т Револю…
€45,196
Дом в Волчинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Волчинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 28 м²
Жилой жом в Каменецком р-не. 1 этаж. Общ.СНБ - 52,8 кв.м, общ.- 28,3 кв.м, жил.- 17,7 кв.м, …
€4,623
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью в Минск, Беларусь
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью
Минск, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 50 м²
Этаж 12/16
Просторная однокомнатная квартира с большой кухней пластиковые стеклопакеты во всей квартир…
€65,105
Дом с садом, с отделкой деревом в Голоцк, Беларусь
Дом с садом, с отделкой деревом
Голоцк, Беларусь
Площадь 65 м²
Продается дом Минская обл., Пуховичский р-н, Голоцкий с/с, аг. Голоцк. Дом площадью 65,4 кв.…
€22,645
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, новое здание в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, новое здание
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 90 м²
Этаж 2/8
—? самые низкие цены и скидки от застройщика! —? кредит и ипотека до 20 лет —? бесплатное со…
€105,499
Коттедж в Жупранский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Жупранский сельский Совет, Беларусь
Площадь 479 м²
Дом расположен на закрытой территории коттеджной застройки. Участок площадью 9,15 соток, в ч…
€37,742
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Минск, Беларусь
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 7/20
Адрес, который вы будете произносить с гордостью. Квартира для людей, которые ценят комфо…
€221,734

Параметры недвижимости в Блужский сельский Совет, Беларусь

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти