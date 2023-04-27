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Жильё в Блужский сельский Совет, Беларусь

7 объектов найдено
Дом в Блужский сельский Совет, Беларусь
Дом
Блужский сельский Совет, Беларусь
€ 1,358
Продается отличный участок в с\т Флора-журавинка Участок 6, 01 соток в садовом товариществе.…
Дом в Блужский сельский Совет, Беларусь
Дом
Блужский сельский Совет, Беларусь
52 м²
€ 11,679
Продается дом, на высоком фундаменте из бревна перевезенного с другой местности. В доме крыш…
Дом в Талька, Беларусь
Дом
Талька, Беларусь
71 м²
€ 16,297
Продается бревенчатый дом общей S=71.3 м2, 1983 г.п.! В доме 5 комнат, жилая S=56.6 м2, кухн…
Дом в Блужский сельский Совет, Беларусь
Дом
Блужский сельский Совет, Беларусь
42 м²
€ 9,054
Продается ухоженная дача с большим участком в 17 км от Марьиной Горки  Дом построен из …
Дом в Блужский сельский Совет, Беларусь
Дом
Блужский сельский Совет, Беларусь
83 м²
€ 18,107
Дом в Блужский сельский Совет, Беларусь
Дом
Блужский сельский Совет, Беларусь
55 м²
€ 4,979
Продается дача в с/т «Электрик», Могилевское направление. 2 этажный бревенчатый …
Дом в Талька, Беларусь
Дом
Талька, Беларусь
76 м²
€ 8,873
Талька это санаторно-курортная зона, в шаговой доступности леса ягодные и грибные, речка озё…

Параметры недвижимости в Блужский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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