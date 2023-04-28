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Дома в Блонский сельский Совет, Беларусь

8 объектов найдено
Дом в Блонь, Беларусь
Дом
Блонь, Беларусь
46 м²
€ 9,881
Хороший одноэтажный дом в аг. Блонь Адрес: аг. Болнь, ул. Центральная ❤️  Надежный дом,…
Дом в Блонский сельский Совет, Беларусь
Дом
Блонский сельский Совет, Беларусь
58 м²
€ 27,195
Дом в агрогородке Блонь, Пуховичский район, 51 км от МКАД. Продается дом в жилом состоянии, …
Дом в Блонь, Беларусь
Дом
Блонь, Беларусь
59 м²
€ 7,705
Продается дом под реконструкцию! Адрес: Пуховичский р-н, аг. Блонь, в 54 км от МКАД, 1 км от…
Дом в Блонский сельский Совет, Беларусь
Дом
Блонский сельский Совет, Беларусь
60 м²
€ 16,317
Отличный современный, стильный дачный домик в 2 уровня, выполнен из современных экологически…
Дом в Блонь, Беларусь
Дом
Блонь, Беларусь
131 м²
€ 69,800
Продается отличный дом  в агрогородке Блонь. Дом расположен в «обжитой « ча…
Дом в Блонский сельский Совет, Беларусь
Дом
Блонский сельский Совет, Беларусь
78 м²
€ 13,597
Продается дача в СТ "Веленская Журавинка" 6 км от Марьиной Горки, 61 км от Минска.…
Дом в Блонский сельский Совет, Беларусь
Дом
Блонский сельский Совет, Беларусь
60 м²
€ 16,770
Продается загородный дом в СТ «Флора», 6 км от Марьиной Горки, 63 км от МКАД по …
Дом в Блонский сельский Совет, Беларусь
Дом
Блонский сельский Совет, Беларусь
58 м²
€ 27,195
Дом в агрогородке Блонь, Пуховичский район, 51 км от МКАД. Продается дом в жилом состоянии, …

Параметры недвижимости в Блонский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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