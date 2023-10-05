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Жильё в Беняконский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Бенякони, Беларусь
Дом
Бенякони, Беларусь
Площадь 106 м²
Продается жилой дом одноэтажный с мансардой по адресу: Гродненская область, Вороновский райо…
€36,167

Параметры недвижимости в Беняконский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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