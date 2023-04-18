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Купить коттедж в Беличский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Коттеджв Квасыничи, Беларусь
Коттедж
Квасыничи, Беларусь
93 м²
€ 36,324
Продаётся жилой дом в д. Квасыничи. Общая площадь - 93.2 м2, жилая - 56.6 м2, кухня - 9.0 м2…

Параметры недвижимости в Беличский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитное
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