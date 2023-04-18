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Купить квартиру в Беличский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 2 комнатыв Квасыничи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Квасыничи, Беларусь
2 Количество комнат 55 м² 1/3 Этаж
€ 15,385
Продается отличная двухкомнатная квартира с сараем в д. Квасыничи (Слуцкий р-н, 105 км от МК…

Параметры недвижимости в Беличский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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элитное
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