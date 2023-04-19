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Купить дом в Беловежский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Домв Беловежский, Беларусь
Дом
Беловежский, Беларусь
89 м²
€ 59,225
Жилой дом в Каменецком р-не. 1989 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 101,3 кв.м, общ.- 89,3 кв…

Параметры недвижимости в Беловежский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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