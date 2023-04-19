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Купить квартиру в Беловежский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 3 комнатыв Беловежский, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Беловежский, Беларусь
3 Количество комнат 113 м² 1/2 Этаж
€ 30,979
Лот 5946. Предлагаем Вашему вниманию трёхкомнатную квартиру для комфортного проживания в агр…

Параметры недвижимости в Беловежский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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