Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Могилёвская область
  4. Костюковичский район
  5. Белодубровский сельский Совет

Жильё в Белодубровский сельский Совет, Беларусь

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 комнаты в Жодино, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Жодино, Беларусь
2 Количество комнат 49 м² 1/2 Этаж
€ 22,530
Предлагаем Вам квартиру в тихом, уютном районе города. Квартира сталинской планировки, с выс…
Коттедж в Витебск, Беларусь
Коттедж
Витебск, Беларусь
143 м²
€ 85,613
Продается двухэтажный коттедж из красного кирпича. В доме есть терраса, мансарда, подвал. На…
Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
66 м²
€ 33,344
Дом в Сорогский сельский Совет, Беларусь
Дом
Сорогский сельский Совет, Беларусь
62 м²
€ 6,218
Продажа дома в деревне Дворище. Адрес: д. Дворище ❤️Отличное место для Вашей дачи! Всего 20 …
Квартира 2 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
2 Количество комнат 40 м² 5/25 Этаж
€ 41,819
Дом «Осло» расположен в квартале «Северная Европа». 1 секция, 25 эта…
Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
3 Количество комнат 110 м² 14/16 Этаж
€ 180,147
Просторная трехкомнатная  квартира  с отличным ремонтом! Адрес: Минск, ул. Захаров…
Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
3 Количество комнат 60 м² 8/16 Этаж
€ 51,313
ЖК " Минск Мир". Квартал "Северная Америка". Дом  Бостон. Цена акту…
Квартира 2 комнаты в Быхов, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Быхов, Беларусь
2 Количество комнат 50 м² 2/3 Этаж
€ 14,419
Квартира 3 комнаты в Боровляны, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Боровляны, Беларусь
3 Количество комнат 76 м² 14/23 Этаж
€ 105,439
Продается новая престижная просторная 3-х комнатная квартира с дизайн-проектом в ЖК "Но…
Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
3 Количество комнат 60 м² 7/25 Этаж
€ 55,399
Дом «Валенсия» находится в восточной части квартала «Южная Европа» и…
Дом в Курганский сельский Совет, Беларусь
Дом
Курганский сельский Совет, Беларусь
51 м²
€ 32,893
Продаётся дача в современном садовом товариществе в живописнейшем месте.  В 4-х километ…
Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
3 Количество комнат 85 м² 2/10 Этаж
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Белодубровский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти