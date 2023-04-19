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Купить дом в Берёза, Беларусь

1 объект найдено
Домв Берёза, Беларусь
Дом
Берёза, Беларусь
157 м²
€ 59,225
Жилой дом в г.Березе. 2002 г.п. 2 этажа, подвальный этаж. Общ.СНБ - 258,6 кв.м, общ.- 157,0 …
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