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Дома в Березинский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Березино, Беларусь
Дом
Березино, Беларусь
Площадь 81 м²
€ 8,944

Параметры недвижимости в Березинский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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