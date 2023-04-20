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Купить недвижимость в Березинский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Домв Березино, Беларусь
Дом
Березино, Беларусь
81 м²
€ 9,040

Параметры недвижимости в Березинский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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