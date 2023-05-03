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Жильё с бассейном в Беларучский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Коттедж в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Беларучский сельский Совет, Беларусь
662 м²
Цена по запросу
Новый дорогой современный дом ВИП уровня в коттеджной застройке рядом с озером Вяча.  У…

Параметры недвижимости в Беларучский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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