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Дома с бассейном в Беларучский сельский Совет, Беларусь

коттеджи
3
1 объект найдено
Дом с мебелью, с бассейном в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом с мебелью, с бассейном
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 112 м²
Живописная "логойщина", место в окружении лесного массива 20 минут в пути - 21 км от МКАД, …
€92,271

Параметры недвижимости в Беларучский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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