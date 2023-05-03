Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Минская область
  4. Логойский район
  5. Беларучский сельский Совет
  6. Коттеджи

Коттеджи в Беларучский сельский Совет, Беларусь

Коттедж В архив
Очистить
5 объектов найдено
Коттедж в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Беларучский сельский Совет, Беларусь
€ 113,524
Продается недостроенный законсервированный дом в д. Мочаны в 13 км от МКАД. Логойское направ…
Коттедж в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Беларучский сельский Совет, Беларусь
220 м²
€ 72,565
Хороший ровный участок 12 соток (форма собственности частная). Материал стен дома - силикатн…
Коттедж в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Беларучский сельский Совет, Беларусь
662 м²
Цена по запросу
Новый дорогой современный дом ВИП уровня в коттеджной застройке рядом с озером Вяча.  У…
Коттедж в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Беларучский сельский Совет, Беларусь
€ 43,593
Продается одноэтажное капитальное строение НЗКС с террасой 2021 г.п., площадь 180 кв.м.,&nbs…
Коттедж в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Беларучский сельский Совет, Беларусь
260 м²
€ 45,410
Продается недостроенный дом в хорошем месте В доме 2 уровня + цокольный этаж, его можно испо…

Параметры недвижимости в Беларучский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти