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Квартиры в Беларучский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Беларучский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат 51 м² 2/2 Этаж
€ 41,686
Продается 2-комнатная квартира в минском районе д. Сёмково, ул. Центральная, в 12 км от…

Параметры недвижимости в Беларучский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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