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Купить дом в Бегомльский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Домв Домашковичи, Беларусь
Дом
Домашковичи, Беларусь
€ 13,730
Продаю дом _ дачу у чистейшего озера. Участок расположен в 300 метрах от родникового озера Д…
Домв Бегомльский сельский Совет, Беларусь
Дом
Бегомльский сельский Совет, Беларусь
79 м²
€ 30,207
Дом жилой, полностью готов для проживания. 100 км от мкад Готов для проживания, не требует д…

Параметры недвижимости в Бегомльский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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