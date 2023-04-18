Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Витебская область
  4. Бешенковичский район
  5. Дома

Купить дом в Бешенковичский район, Беларусь

Островенский сельский Совет
2
Бешенковичский сельский Совет
1
Верхнекривинский сельский Совет
1
Соржицкий сельский Совет
1
5 объектов найдено
Домв Островенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Островенский сельский Совет, Беларусь
201 м²
€ 237,994
Предлагаем Вашему вниманию жилой дом, со своим пирсом, для жизни и отдыха в живописном месте…
Домв Верхнекривинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Верхнекривинский сельский Совет, Беларусь
170 м²
€ 18,216
Продается дом для загородной жизни с прекрасным обзором вокруг. Удобный выезд на трассу M3 (…
Домв Бешенковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Бешенковичский сельский Совет, Беларусь
90 м²
€ 11,808
Продается жилой дом в Бешенковичском районе в деревне Галыни на берегу реки Западная Двина в…
Домв Соржицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Соржицкий сельский Совет, Беларусь
77 м²
€ 34,784
Продаётся жилой дом из толстого бревна (28-30 см.) 2019 года постройки на первой береговой л…
Коттеджв Островенский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Островенский сельский Совет, Беларусь
127 м²
€ 45,768
Продается новый дом в живописном месте на берегу озера Белое в д.Пушкари. Дом с внешней стор…

Параметры недвижимости в Бешенковичский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти